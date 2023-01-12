Подниматься без лифта и чаще играть с детьми. Северянам дали совет, как стать долгожителями

Помните: активный образ жизни – важнейшая составляющая здоровья человека! Фото: Олег УКЛАДОВ

Человеческий организм создан для постоянного движения. Физически активные люди чаще имеют хорошее самочувствие, настроение, они более устойчивы к стрессовым ситуациям и депрессии, у них более здоровый сон и привлекательный внешний вид.

Но в последние время люди стали мало ходить пешком. Автомобили вытеснили из повседневной жизни естественную для человека двигательную активность. Почти две трети всех своих передвижений современный человек делает используя транспортное средство, а если и ходит пешком, то на очень короткие расстояния.

Жителям Мурманской области для сохранения и укрепления своего здоровья стоит увеличить уровень двигательной активности. Замените поездку в транспорте ходьбой или выйдите на одну-две остановки раньше. Если вы ездите на машине, то старайтесь парковаться так, чтобы пройти лишние 200-300 метров пешком. Делайте каждое утро 5-10-минутную зарядку. Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком, отказавшись от лифта. Играйте с детьми в подвижные игры. Старайтесь больше времени проводить на природе. Делайте производственную гимнастику, если относитесь к людям «сидячих» профессий, - советует заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.

Также полезны регулярные занятия каким-либо видом физической активности (ходьба, скандинавская ходьба, плавание, лыжи, медленный бег и т.д.). Можно менять вид занятий в зависимости от сезона и по настроению. Главное, чтобы физическая активность стала здоровой привычкой.

Помните: активный образ жизни – важнейшая составляющая здоровья человека!

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