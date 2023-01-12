В Мурманске снизилась стоимость борщевого набора

Авторы проекта «Индекс борща» представили данные за январь 2023 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Авторы проекта «Индекс борща» представили данные за январь 2023 года. Напомним, в исследовании изучается стоимость продуктового набора для приготовления блюда на семью из четырех человек.
Так, в Мурманске он обойдется в 122,27 рубля, столица Заполярья занимает место в середине рейтинга. Так, самый дорогой борщевой набор – в Анадыре (428,4 рубля), Норильске (251,37 рубля), Магадане (238,08 рубля). Самый дешевый – Нижнем Новгороде (101,54 рубля), Москве (108,95 рубля), Казани (111,25 рубля).
Стоимость набора в Мурманске снизилась, еще в декабре она составляла 133,37 рубля.
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