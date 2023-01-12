В Мурманске появится Исламский центр с мечетью и центром для женщин

Сейчас подобного в столице Заполярья нет, только мечеть на улице Фролова. Фото: Исламский центр Мурманска / vk.com/islam_murm

Исламская организация города Мурманска сообщила о приобретении двухэтажного здания в областном центре для создания Исламского центра. Сейчас подобного в столице Заполярья нет, только мечеть на улице Фролова.

- Здание мы приобрели за 10,8 миллиона рублей. Деньги мы взяли в долг, чтобы не упустить этот объект недвижимости. Уважаемые братья и сестры, эту сумму мы должны вернуть до конца 2023 года. В будущем этот центр станет объединяющим фактором для всех мусульман Мурманской области, в котором будут находится: мечеть, медресе, центр для женщин и т.д, - сообщили в Исламской организации.

В группе исламского центра Мурманска в «ВКонтакте» размещены реквизиты для сбора денег. Фото: Исламский центр Мурманска / vk.com/islam_murm

В ее группе в «ВКонтакте» размещены реквизиты для сбора денег. Напомним: в конце 2022 года глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление о выдаче Мурманской епархии разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.

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