Первый в истории Мурманской области фестиваль «Зимандра» посетило 6 тысяч человек

Мончегорск набирается все больший туристический вес. Фото: Агентство развития Мончегорска

Мончегорск набирается все больший туристический вес. Если летом ее визитной карточкой стал фестиваль Imandra Viking Fest, то 6 и 7 января 2023 года провели семейный фестиваль «Зимандра». За два дня его посетило свыше шести тысяч человек.

- Он соединил в себе много интересных площадок и активностей для всех возрастов. Хочется, чтобы этот праздник стал новой традицией, и у каждого была возможность на каникулах интересно провести время, — сообщил глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Среди развлечений был юкигассен – игра в снежки, виндсерфинг, катание на лыжах, айсфлоатинг – погружение в ледяную воду в специальном костюме, мастер-классы, Арктическая кухня, мегахоккей и многое другое. Гости «Зимандры» даже создали четырехметровую снежную стену с рисунками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru