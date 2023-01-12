В Мурманской области построят первый хилинг-отель

Первый в Заполярье хилинг-отель собираются открыть летом 2026 года, объем капиталовложений превысит один миллиард рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Новый резидент Арктической зоны РФ построит в Кировске четырехзвездочный гостинично-термальный комплекс «Грин Флоу Хибины». Это будет туробъект с расширенной SPA- и оздоровительной инфраструктурой, сообщает правительство Мурманской области.

Первый в Заполярье хилинг-отель собираются открыть летом 2026 года, объем капиталовложений превысит один миллиард рублей.

Так, на территории площадью более 82 тысяч квадратных метров планируется разместить гостиницу на 120 номеров, комплекс апартаментов и отдельно стоящие бунгало. Здесь же появятся конференц-зал, визит-центр и ресторан с верандой на 200 посетителей. Для детей откроют образовательный центр, также предусмотрены спортивные площадки. Изюминкой этого места станет термально-оздоровительный комплекс с банными и талассо-центрами, бассейнами, кабинетами для SPA ритуалов и хилинг-процедур.

Резидент АЗРФ рассчитывает на среднегодовую загрузку отеля в 65%, что позволит комплексу весь год поддерживать в регионе высокие показатели внутреннего туризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru