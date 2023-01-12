Что чувствует пианино перед смертью? Мурманчанин сыграл на дорогом инструменте, выброшенном на помойку

Тысячи просмотров набирает в сети ролик музыканта из Мурманска, который известен как Mihael Smedsen. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Тысячи просмотров набирает в сети ролик музыканта из Мурманска, который известен как Mihael Smedsen. Трогательное видео с интересной историей было сделано... на мусорной площадке на улице Хлобыстова.

Туда неизвестные выбросили пианино немецкой фабрики Grotrian-Steinweg. Как рассказал мурманчанин, средняя стоимость такого инструмента - 200 тысяч рублей, а может доходить и до полумиллиона.

- Вероятно, люди, отправившие этот инструмент в последний путь, даже примерно предположить не могли, сколько может стоить это пианино. Что чувствует пианино, счет жизни которого пошел на минуты? Шел снег, а я играл. Снег играл, а я шел и думал. Поутру стражи ЖКХ в ярких засаленных куртках, вооруженные ломом и кувалдой, приведут приговор квартирных присяжных в исполнение, ведь это всего лишь бездушная конструкция из чугуна, меди и дерева, - написал музыкант на своей странице в «ВКонтакте».

Он отмечает, что и ранее находил музыкальные инструменты на мусорных площадках и играл на них последние для пианино мелодии.

Напомним: летом Mihael Smedsen сыграл в центральном сквере Мурманска на старом пианино, которое нашел на сайте объявлений.

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