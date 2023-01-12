Из горящей квартиры в Островном спасли человека

К моменту приезда пожарных квартира была сильно задымлена. Фото: СУ ФПС №48 МЧС России

В 21.30 11 января на улице Соловьей в ЗАТО Островной загорелась одна из квартир в доме №12.

- На момент прибытия дежурного караула специальной пожарно-спасательной части №9 Специального управления ФПС №48 МЧС России в подъезде наблюдалось плотное задымление, - сообщили в СУ ФПС №48 МЧС России.

Из горящей квартиры спасли 32-летнего мужчину, который отравился продуктами горения. Огонь повредил два квадратных метра квартиры, диван, личные вещи. Также вся жилплощадь закопчена.

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