С заместителем губернатора Мурманской области Эриком Хисматуллиным расторгли трудовой договор

Эрик Хисматуллин проработал в правительстве региона менее года. Фото: правительство Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление об увольнении своего заместителя и по совместительству министра региональной безопасности Эрика Хисматуллина.
Срочный трудовой договор с ним расторгли с 10 января по его собственному желанию.
Напомним: в июле 2022 года Эрик Хисматуллин стал заместителем губернатора. А в мае того же года он был назначен главой комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. До работы в правительстве Мурманской области он возглавлял Управление Росгвардии региона.
Новым министром региональной безопасности стал Артем Долгов.
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