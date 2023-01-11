Следователи проводят проверку после обнаружения тела пропавшего 31 декабря жителя Североморска

Спустя 10 дней поисков северянина нашли погибшим. Фото: vk.com/murmanspas51

31 декабря в Мурманской области пропал 27-летний Никита Сидельников из Североморска. В последний раз его видели, когда он вышел из такси в районе Лавны. Спустя две недели поисков стало известно, что мужчину нашли мертвым.

Труп обнаружили рядом с дорогой у Междуречья.

- Внешних признаков насильственной смерти нет. В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Следователи проводят процессуальную проверку.

Напомним: 17 декабря пропал 38-летний житель Заозерска Андрей Черноморец: мужчина вышел из дома и назад не вернулся. После в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что поиски прекращены - северянина нашли мертвым. Сейчас этим делом занимаются в региональном СКР.

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