Следователи проводят проверку после обнаружения тела пропавшего 31 декабря жителя Североморска

Спустя 10 дней поисков северянина нашли погибшим. Фото: vk.com/murmanspas51
31 декабря в Мурманской области пропал 27-летний Никита Сидельников из Североморска. В последний раз его видели, когда он вышел из такси в районе Лавны. Спустя две недели поисков стало известно, что мужчину нашли мертвым.
Труп обнаружили рядом с дорогой у Междуречья.
- Внешних признаков насильственной смерти нет. В настоящее время следователями опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Следователи проводят процессуальную проверку.
Напомним: 17 декабря пропал 38-летний житель Заозерска Андрей Черноморец: мужчина вышел из дома и назад не вернулся. После в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» сообщили, что поиски прекращены - северянина нашли мертвым. Сейчас этим делом занимаются в региональном СКР.
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