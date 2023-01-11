В Мурманске в день окончания полярной ночи солнце не показалось из-за облаков

Видимости помешала облачность на самом горизонте. Фото: vk.com/pogoda51

11 января Мурманск официально вышел из полярной ночи, которая длилась 40 долгих дней. Северяне встречали рассвет на сопке, однако Солнце в день икс не появилось на горизонте.

- Солнышко не показалось: помешала облачность на самом горизонте, - отметили в группе «Погода в Мурманске» (18+).

Зато днем ранее, 10 января, на горе Горелой лучи света все же удалось застать - солнце показало свой верхний край на пару минут.

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