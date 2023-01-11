Делай зарядку - и утром не будешь бороться со сном. Северянам рассказали, почему по утрам не надо лениться

Специалист дал несколько советов по выполнению утренней гимнастики.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Как правило, по утрам у большинства людей наблюдаются низкая работоспособность, замедленные реакции и подавленное настроение, так как организм еще не проснулся, а уже пора вставать. Переход из состояния сна к бодрствованию происходит постепенно, и из-за этого многие продолжают клевать носом по дороге на работу или учебу. Кроме того, всем жителям нашего региона предстоит пережить непростой период выхода из полярной ночи.
Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рекомендуют начинать свой день с зарядки. Пяти-, десятиминутная физическая активность утром плавно выведет организм из сна в состояние бодрствования, снимет сонливость и повысит настроение.
- Двигательная активность ускоряет кровообращение во всех системах и органах человека. Если утром сделать зарядку, то желание поспать сразу пропадает, уже с первых минут вы почувствуете прилив сил и энергии, бодрости и у вас поднимется настроение. Но стоит помнить, что оздоровительное значение имеет только систематически выполняемая гимнастика, - рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова.
Специалист дал несколько советов по выполнению утренней гимнастики:
- Упражнения должны быть простыми и легкими, не стоит слишком нагружать свой еще не проснувшийся организм.
- Подберите 5 - 10 упражнений, каждое из которых повторяйте 8 - 10 раз и выполняйте их в спокойном темпе.
- Утренняя гимнастика может включать в себя такие упражнения, как ходьба на месте, наклоны туловища вперед, назад, в стороны (как в положении стоя, так и в положении сидя), приседания, всевозможные вращения (головой, плечами, руками, кистями, стопами) и так далее.
- Выбирайте те упражнения, которые нравятся, а для создания благоприятного эмоционального фона можно включить музыку.
Всего 5 - 10 потраченных минут на утреннюю зарядку обеспечат хорошее настроение, бодрость на весь предстоящий день и сохранят крепкое здоровье на долгие годы!
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