В Печенгском округе определили места для купания в Крещение Господне

В Печенгском округе определили места для купания в праздник Крещения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Печенгском округе определили места для купания в праздник Крещения.

Так, купели будут оборудованы купели на озерах Куэтсъярви в районе Никеля и Каккуринъярви в Спутнике, сообщили в администрации муниципалитета.

В этих местах с 23.00 18 января до 04.00 19 января будет организовано дежурство ответственных служб. Безопасность жителей округа и его гостей во время крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, медики, полицейские. Также у прорубей поставят палатки для обогрева и переодевания.

Напомним: толщина льда на водоемах Заполярья в этом году меньше, чем в предыдущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru