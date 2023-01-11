Пропавшего в канун Нового года 27-летнего жителя Мурманской области нашли погибшим

Спустя 10 дней поисков северянина нашли погибшим. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области завершились поиски 27-летнего Никиты Сидельникова, который пропал 31 декабря. В канун Нового года мужчина вышел из такси в районе Лавны и исчез.

Спустя 10 дней поисков северянина нашли погибшим. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «МурманСпас».

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Мурманской области.

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