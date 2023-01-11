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НовостиОбщество11 января 2023 13:08

В Кандалакше без вести пропала 50-летняя женщина в синей куртке

Алину Бабий ищут с 4 декабря
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Северянка могла уехать в Ивановскую область или в Котельники. Фото: vk.com/murmanspas51

Северянка могла уехать в Ивановскую область или в Котельники. Фото: vk.com/murmanspas51

В Кандалакше ищут 50-летнюю местную жительницу Алину Бабий. Женщина перестала выходить на связь с родными 4 декабря, ее местонахождение не известно. Могла уехать в Ивановскую область или в Котельники.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые (каре). Была одета в синюю куртку с капюшоном, черные брюки и черные сапоги на каблуке.

Тех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8 911 311 70 20.

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