16 января в Мурманске и Кандалакше не будут работать ТВ и радио

Также возможны кратковременные перерывы подачи сигнала в работе кабельных операторов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

16 января жители Мурманска и Кандалакши останутся без многих каналов ТВ и радио. Как сообщает филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ», в этот день будут проходить плановые профилактические работы.

- Во время работ будет приостановлено вещание РТРС-1, РТРС-2, «Вести ФМ», «Звезда РВ», «Радио России», «Радио Маяк», «Радио Вера», «Нашего радио», «Power Хит Радио» и «Дорожного радио», - отметили в оперштабе региона.

Также возможны кратковременные перерывы подачи сигнала в работе кабельных операторов.

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