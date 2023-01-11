16 января в Мурманске и Кандалакше не будут работать ТВ и радио

Также возможны кратковременные перерывы подачи сигнала в работе кабельных операторов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
16 января жители Мурманска и Кандалакши останутся без многих каналов ТВ и радио. Как сообщает филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ», в этот день будут проходить плановые профилактические работы.
- Во время работ будет приостановлено вещание РТРС-1, РТРС-2, «Вести ФМ», «Звезда РВ», «Радио России», «Радио Маяк», «Радио Вера», «Нашего радио», «Power Хит Радио» и «Дорожного радио», - отметили в оперштабе региона.
Также возможны кратковременные перерывы подачи сигнала в работе кабельных операторов.
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