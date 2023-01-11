Губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую поликлинику, школу и детсад без предупреждения

В посещенных губернатором учреждениях ранее провели ремонт. Фото: gov-murman.ru/

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинспектировал некоторые учреждения Мурманска без предупреждения. В частности, он посетил детский сад № 140, детскую поликлинику №1, школу №53 и индустриальный колледж.

Так, новый детский сад 9 января принял первых воспитанников. Он рассчитан на 80 мест и укомплектован современным оборудованием, мебелью и игровыми зонами.

В городской детской поликлинике № 1 завершился капремонт крыши и фасада, установлена дополнительная подсветка. Подобное обновление также коснулось Мурманского индустриального колледжа. Там глава региона пообщался со студентами.

- Рад, что теперь ребята могут работать на современном оборудовании, которое недавно установили. У колледжа достаточно амбициозные планы на будущее, мы обязательно продолжим вам помогать в их достижении, — отметил губернатор.

А в школе № 53 выполнена реконструкция теплицы - ученики могут не только изучать теорию на уроках биологии, но и на практике постигать основы садоводства. Ранее в школе была модернизирована библиотека.

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