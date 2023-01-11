«Самый усатый музыкант планеты и лучшая фотомодель мира». В океанариуме Мурманска умер морской заяц Дик

Точный его возраст не известен, ему могло быть от 25 до 28 лет. Фото: vk.com/okeanarium51

Сотрудники океанариума в Мурманске сообщили грустную новость: не стало одного из ластоногих артистов - морского зайца Дика. Точный его возраст не известен, ему могло быть от 25 до 28 лет.

- Мы до последнего боролись за сохранение его жизни, ветеринары сделали все, что было в их силах! Уход Дика - невосполнимая утрата для океанариума. В нашей памяти он останется как самый усатый музыкант планеты и лучшая фотомодель мира! Свободного плаванья, наш невероятно талантливый друг и коллега, - сообщили в океанариуме.

Напомним: Мурманский океанариум закрыт с 1 января 2022 года из-за отсутствия лицензии. Животных на время строительства нового здания хотели перевезти в Московский зоопарк, но после это решение отменили. Северяне обрадовались этому решению, так как переживали, что животные, многие из которых уже в возрасте (тюленю Филе исполнилось 35 лет), не переживут дорогу.

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