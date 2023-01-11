Хотел быстрее добраться домой. В Кандалакше мужчина угнал автомобиль скорой помощи

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фото: УМВД по МО

В Кандалакше задержали мужчину, который угнал карету скорой помощи. Водитель машины ненадолго отлучился, при этом оставив спецтранспорт заведенным с ключами в замке зажигания. Этим и воспользовался прохожий.

Угонщика нашли по отпечаткам пальцев и другим следам. Им оказался 38-летний неоднократно судимый за разбой и кражи местный житель, который не имел водительских прав.

- Мужчина рассказал полицейским, что он со своей собакой возвращался из гостей и проходил мимо больницы, возле которой увидел «скорую» без водителя. Внезапно у него возникла мысль угнать транспорт, чтобы быстрее добраться домой, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Кандалакшанин сел за руль, однако не справился с управлением и врезался в легковушку, припаркованную на обочине дороги. После аварии тот бросил микроавтобус и скрылся.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Также ему грозит административная ответственность за управление автомобилем без прав.

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