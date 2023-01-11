Пять команд из Мурманской области поедут на «КиВин-2022»

Мурманскую область представят пять коллективов. Фото: vk.com/murmanliga

С 12 по 24 января в Сочи пройдет традиционный фестиваль «КиВин», по итогам которого команды могут попасть в разные лиги, в том числе Высшую и международные.

Мурманскую область представят пять коллективов. Как сообщили «КП»-Мурманск» в Мурманской лиге КВН, это победители прошлого сезона «Шпроты» (УФСИН по Мурманской области), победители Кубка губернатора «Заполярье», а также команды «Спасатели бывают разные» (МЧС), «Я так больше не МАГУ» (МАГУ) и Сборная Заозерска - «серебряные» призеры Международной Лиги.

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