В страшном ДТП с грузовиком на трассе Р-21 «Кола» погибли четыре человека

По факту ДТП проводится проверка. Фото: vk.com/gibddkareliya

На трассе Р-21 «Кола» в Кондопожском районе Республики Карелия произошло смертельное ДТП. Вечером 10 января на 515 километре автодороги столкнулись Skoda Octavia и КАМАЗ. Водитель иномарки выехал на встречную полосу движения.

- В аварии погибли 32-летний водитель и три пассажира легкового автомобиля (26-летняя женщина и двое мужчин 25 и 35 лет), - сообщили в ГИБДД Карелии.

По факту ДТП проводится проверка.

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