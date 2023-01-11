У заснувшего жителя Кировска приятель украл горные лыжи за 30 тысяч рублей

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража)
Фото: Наталья ЛОБАНОВА
37-летний житель Кировска остался без своих горных лыж, пока спал дома. Мужчина обратился в полицию, оценив стоимость похищенного имущества в 30 тысяч рублей.
Оказалось, что накануне к северянину заходил в гости знакомый, после чего и обнаружилась пропажа лыжного инвентаря. Безработного 32-летнего кировчанина, ранее не привлекавшего к уголовной ответственности, задержали.
- Мужчина пояснил стражам порядка, что совершил кражу в момент, когда хозяин квартиры уснул, затем похищенное он продал, а деньги успел потратить, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.
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