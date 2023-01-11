В Оленегорске задержали браконьеров с тонной камчатского краба

Нарушителя грозит уголовная статья за браконьерство. Фото: ПУ ЗАР

В Оленегорске обнаружили кустарный цех по переработке браконьерского краба. После производственной цепочки деликатес везли из Мурманской области в другие регионы.

У браконьеров обнаружили 950 килограммов краба или 901 клешню.

— Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 6,4 миллиона рублей, - сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

Нарушителя грозит уголовная статья за браконьерство, а пока в их отношении возбудили административные дела за нарушение правил рыболовства.

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