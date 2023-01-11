Перед Рождеством пара из Колы убила знакомых

Пара оставила трупы в квартире и скрылась с места преступления. Фото: СКР по Мурманской области

До 15 лет могут провести в колониях 48-летний житель Колы и его 51-летняя спутница, которых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, которое повлекло гибель человека. Перед Рождеством северяне убили знакомых.

- Ночью 5 января 2022 года пьяные обвиняемые приехали в Колу к ранее знакомым мужчине и женщине. Между злоумышленниками и потерпевшими началась ссора, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Своих жертв пара забила до смерти руками и ногами. Оставив трупы в квартире, северяне ушли. Однако их оперативно задержали следователи и сотрудники уголовного розыска УМВД.

- В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину частично, обвиняемая все отрицает. Ими заявлено ходатайство о слушании судом уголовного дела с участием присяжных заседателей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас материал уголовного дела направлены в суд.

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