На дороге Мурманск-Североморск столкнулись Mazda 6 и Chrysler Voyager

В аварии никто не пострадал. Фото: vk.com/murman01

Вечером 10 января в Ленинском округе Мурманска произошла авария. В 17.43 в экстренные службы поступила информация о столкновении на нулевом километре дороги Мурманск-Североморск Mazda 6 и Chrysler Voyager.

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили в Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте работали пожарные.

Напомним: в новогодние праздники автомобилисты не раз садились за руль, будучи не трезвыми. Так, в Мурманской области сотрудники ДПС остановили 82 пьяных водителя с 31 декабря по 8 января.

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