В Гаджиево горит Центр творчества и досуга

Огонь видно на крыше Дома творчества. Фото: Михаил Бурунов/vk.com/thezato
Вечером 10 января в Гаджиево загорелся Дом творчества и досуга на улице Ленина.
- Незадолго до 20.00 произошло возгорание на крыше учреждения культуры. В настоящее время пожар локализуется, причины ЧП станут известны позже, - пишет паблик «Подслушано в ЗАТО Александровск №1» (18+).
По сообщениям очевидцев, огонь видно с крыши. На месте работают пожарные.
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