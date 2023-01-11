В Мончегорске заметили максимально новогодний автомобиль

Водитель может получить штраф. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Мончегоске заметили необычный автомобиль, который решили сделать максимально новогодним. Так, транспорт с ног до головы обвешали гирляндами, которые ярко мигают прохожим.

Но какой бы машина не была нарядной, водителя могут остановить сотрудники ДПС. За такие украшения грозит штраф и даже лишение водительских прав.

Напомним: в Мурманске появилась новогодняя машина МЧС.

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