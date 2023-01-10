За новогодние праздники заболеваемость ОРВИ и гриппом в Мурманской области снизилась наполовину

Жители Мурманской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Мурманской области стали меньше болеть ОРВИ и гриппом. Так, на новогодних праздниках заболеваемость снизилась на 49,6% по сравнению с неделей ранее, сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

- В области сохраняется умеренная интенсивность эпидпроцесса. Отмечено снижение темпов регистрации заболеваемости во всех категориях населения, что обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями, - отметили в ведомстве. - Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом ниже эпидпорогов.

По состоянию на 9 января, в Заполярье зарегистрировано 655 подтвержденных случаев гриппа. 98% из них вызвано штаммом A(H1N1), остальные 2% составляет грипп В. Большинство заболевших - дети.

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