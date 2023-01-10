Жителя Санкт-Петербурга заключили под стражу после ДТП с тремя погибшими детьми в Мурманской области

Двое взрослых получили ранения и были госпитализированы. Фото: СУ СК России по Мурманской области

30 декабря на 1201 километре федеральной трассы «Кола» рядом с Ковдором произошла авария, которая унесла жизни троих детей 2011, 2017 и 2019 годов рождения. Двое взрослых получили ранения и были госпитализированы.

- В результате нарушения правил дорожного движения, Volkswagen Multivan выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

После случившегося было возбуждено уголовно дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как уточнил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров, подозреваемым проходит 36-летний житель Санкт-Петербурга, который был за рулем микроавтобуса. Его заключили под стражу до 28 февраля.

Напомним: близкие погибших ищут очевидцев аварии. Водители рассказали, чем опасен участок федеральной трассы, где уже не первый случаются смертельные ДТП.

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