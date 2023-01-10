В Мурманске начали проверку после сообщений о низких температурах в школах города

Сообщения о низких температурах воздуха в школах проверят в комитете по образованию Мурманска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Родители мурманских школьников забили тревогу в соцсетях, отмечая, что дети мерзнут в учебных заведениях, что в том числе может сказаться на уровне заболеваемости ОРВИ. В частности, жалобы поступают на школу №57.

Сообщения о низких температурах воздуха в школах проверят в комитете по образованию Мурманска.

- Жалобы есть на большинство учебных заведений города, поэтому в каждом из них будет проведена проверка. Я взяла вопрос на контроль и прослежу, чтобы проверка была проведена по всем публикациям. Сейчас в регион пришли морозы и важно, чтобы на уроках дети были в тепле, - прокомментировала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Напомним: в Мурманске начал работать новый детский сад на 80 мест.

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