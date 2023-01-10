За новогодние праздники в Мурманской области поймали 82 пьяных водителя

Северян просят сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге по телефонам: 112 или 02. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники автомобилисты не раз садились за руль, будучи не трезвыми. Так, в Мурманской области сотрудники ДПС остановили 82 пьяных водителя с 31 декабря по 8 января.

43 из них привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортом в состоянии опьянения, еще 11 садились за руль не только в пьяном виде, но и без водительских прав. 18 водителей отказались от медицинского освидетельствования, в отношении них составили административные протоколы по частям 1 и 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

- Дорожные инспекторы также остановили 10 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии повторно. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

Северян просят сообщать о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге по телефонам: 112 или 02.

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