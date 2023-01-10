В Мурманской области впервые пройдет «Гонка героев»

«Гонка героев» включена в программу 88-го Праздника Севера. Фото: gov-murman.ru/

Мурманская область впервые примет «Гонку героев», которая пройдет в модернизированном парке «Патриот» у Кильдинстроя. Летняя и зимняя версии мероприятия объединят более 2,5 тысячи участников из разных уголков России.

Новые объекты в парке появились по поручению губернатора Андрея Чибиса. Так, теперь там есть веревочный парк с преградами, сетками, подвесными мостами и тарзанками, скалодром высотой 12 метров, различные круглогодичные полосы препятствий для разных возрастов.

Как сообщили в правительстве региона, «Гонка героев» включена в программу 88-го Праздника Севера.

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