Облачность может помешать мурманчанам встретить «Первый рассвет»

11 января в Мурманске состоится акция «Первый рассвет». Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 января в Мурманске состоится акция «Первый рассвет». В 12.43 с Солнечной горки можно будет постараться увидеть первые лучи Солнца после 40 дней полярной ночи. Правда, если повезет с погодой.

- Сплошной облачности быть не должно, а значит, шансы на шальное прояснение на южном горизонте имеются. Ведь даже абсолютно чистое небо не гарантирует появление солнца, если где-то над центром облачности будет маленькое облачко, как это уже не раз бывало, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: бесплатных автобусов в этом году до Солнечной горки не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru