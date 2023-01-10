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НовостиОбщество10 января 2023 12:39

Стало известно, будут ли бесплатные автобусы на акцию «Первый рассвет» в Мурманске

Бесплатных автобусов на акцию «Первый рассвет» в Мурманске не будет
Ника СВЕТЛОВА
11 января в Мурманске состоится традиционная акция «Первый рассвет».

11 января в Мурманске состоится традиционная акция «Первый рассвет».

Фото: Олег ФИЛОНОК

11 января в Мурманске состоится традиционная акция «Первый рассвет». На Солнечной горке северяне и гости города смогут увидеть первые солнечные лучи после окончания полярной ночи, которая длилась 40 дней.

- Первые лучи можно будет наблюдать в 12.43. Продолжительность светового дня составит 26 минут, - сообщили в администрации Мурманска.

Как уточнили в мэрии «КП»-Мурманск», бесплатных автобусов до Солнечной горки в этом году не будет, до места акции надо будет добираться самостоятельно.

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