В Мурманске пропал 13-летний мальчик в серой шапке

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 13-летний Вячеслав Палкин. Мальчик ушел из дома на улице Свердлова, 2/6 около 13.20 9 января, с тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые. Был одет в серую куртку в крапинку, черные штаны и черные ботинки. На голове серая шапка.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8 911 311 70 20.

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