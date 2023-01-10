Врачи и учителя смогут получить 1,5 миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике»

В Мурманской области расширился список граждан, кто может получить полтора миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области расширился список граждан, кто может получить полтора миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике».

- Теперь на эту сумму могут, в том числе, рассчитывать работники образования и здравоохранения, а также ветераны (инвалиды) боевых действий и члены семей погибших ветеранов (инвалидов) боевых действий. Такое решение было принято по поручению губернатора Андрея Чибиса, - сообщает минстрой региона.

Ранее выплату в 1,5 миллиона рублей на строительство дома могли получить только участники спецоперации и члены их семей, а также многодетные семьи.

Напомним: 10 января в Мурманской области начался прием заявлений от жителей Херсонской области на приобретение государственного жилищного сертификата. Его можно будет потратить на покупку квартиры, дома или их частей.

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