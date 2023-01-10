В Мурманской области начали принимать заявления от жителей Херсонской области на покупку жилья

Заявления на приобретение сертификата можно подать через МФЦ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 января в Мурманской области начался прием заявлений от жителей Херсонской области на приобретение государственного жилищного сертификата. Его можно будет потратить на покупку квартиры, дома или их частей.

- Размер выплаты определяется исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (88 737 рублей), а также установленной нормы площади на человека. Для одиноких граждан эта норма составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек – 42 кв.м, а для семьи, состоящей из трех и более человек, – по 18 кв. м на каждого члена семьи, - сообщили в минстрое Мурманской области.

Заявления на приобретение сертификата можно подать через МФЦ.

Напомним: правительство Мурманской области выделило дополнительно из бюджета 972 миллиона рублей на расселение северян из аварийного жилья. Эта сумма будет разделена на два года - 2023 и 2024. Так, в этом году будут задействованы 309,3 миллиона рублей.

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