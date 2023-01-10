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НовостиОбщество10 января 2023 11:25

В Мурманской области начали принимать заявления от жителей Херсонской области на покупку жилья

Вынужденные переселенцы могут получить государственный жилищный сертификат
Ника СВЕТЛОВА
Заявления на приобретение сертификата можно подать через МФЦ.

Заявления на приобретение сертификата можно подать через МФЦ.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 января в Мурманской области начался прием заявлений от жителей Херсонской области на приобретение государственного жилищного сертификата. Его можно будет потратить на покупку квартиры, дома или их частей.

- Размер выплаты определяется исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения (88 737 рублей), а также установленной нормы площади на человека. Для одиноких граждан эта норма составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек – 42 кв.м, а для семьи, состоящей из трех и более человек, – по 18 кв. м на каждого члена семьи, - сообщили в минстрое Мурманской области.

Заявления на приобретение сертификата можно подать через МФЦ.

Напомним: правительство Мурманской области выделило дополнительно из бюджета 972 миллиона рублей на расселение северян из аварийного жилья. Эта сумма будет разделена на два года - 2023 и 2024. Так, в этом году будут задействованы 309,3 миллиона рублей.

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