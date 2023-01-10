Полиция проводит проверку после сообщения о нападении на собаку с топором в Мурманской области

По словам Лилии, травмы, которые северянин успел причинить животному, очень тяжелые, не известно, выживет ли пес после этого. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УМВД по Мурманской области проводят проверку по нападению на собаку и жительницу Княжей Губы. Случилось это на Рождество, но северянка опубликовала свой рассказ о случившемся спустя несколько дней.

В тот день к дому женщины прибежала собака в крови. Следом пришел местный житель, который рассказал, что собака прибежала к нему во двор и стала драть кота, за что мужчина набросился на нее с топором. Он предложил соседке отдать ему животное, чтобы добить.

- Я, выполняя гражданский долг, стала защищать животное, кричала, звала на помощь. Вынуждена была закрыть собаку своим телом, обхватила руками и ногами животное. Не смогла, сил не хватило, сосед поднял нас рывком вместе и стал трясти, чтобы песик выпал. Схватил собаку за заднюю правую лапу и поволок к берегу канала, тащил живое тело по дороге по снегу приговаривая: «Я хищник - эта моя добыча», - написала Лилия Шинкаренко-Клементьева в паблике «Зеленоборский. Перезагрузка» (18+).

Когда мужчина поскользнулся и упал, собака смогла сбежать. По словам Лилии, травмы, которые северянин успел причинить животному, очень тяжелые, не известно, выживет ли пес после этого.

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