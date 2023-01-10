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НовостиОбщество10 января 2023 10:37

Полиция проводит проверку после сообщения о нападении на собаку с топором в Мурманской области

Житель Княжей Губы пытался убить собаку за то, что она растерзала кошку
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
По словам Лилии, травмы, которые северянин успел причинить животному, очень тяжелые, не известно, выживет ли пес после этого.

По словам Лилии, травмы, которые северянин успел причинить животному, очень тяжелые, не известно, выживет ли пес после этого.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УМВД по Мурманской области проводят проверку по нападению на собаку и жительницу Княжей Губы. Случилось это на Рождество, но северянка опубликовала свой рассказ о случившемся спустя несколько дней.

В тот день к дому женщины прибежала собака в крови. Следом пришел местный житель, который рассказал, что собака прибежала к нему во двор и стала драть кота, за что мужчина набросился на нее с топором. Он предложил соседке отдать ему животное, чтобы добить.

- Я, выполняя гражданский долг, стала защищать животное, кричала, звала на помощь. Вынуждена была закрыть собаку своим телом, обхватила руками и ногами животное. Не смогла, сил не хватило, сосед поднял нас рывком вместе и стал трясти, чтобы песик выпал. Схватил собаку за заднюю правую лапу и поволок к берегу канала, тащил живое тело по дороге по снегу приговаривая: «Я хищник - эта моя добыча», - написала Лилия Шинкаренко-Клементьева в паблике «Зеленоборский. Перезагрузка» (18+).

Когда мужчина поскользнулся и упал, собака смогла сбежать. По словам Лилии, травмы, которые северянин успел причинить животному, очень тяжелые, не известно, выживет ли пес после этого.

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