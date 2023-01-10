В районе Ковдора бродит волк

Волка заметили на мосту. Фото: vk.com/superanonim51

В районе Ковдора заметили волка. В паблике «Аноним» (18+) местные жители написали, что видели хищника на мосту, тот шел в сторону города.

Как сообщил «КП»-Мурманск» глава администрации Ковдорского района Сергей Сомов, волка сейчас ищут охотоведы. Ситуация контролируется.

К слову, жители города предполагают, что волков может быть несколько.

Напомним: в Кандалакшском заповеднике волк угодил в фотоловушку. Хищника сняли на видео.

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