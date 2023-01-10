Теплоход «Клавдия Еланская» изменил расписание движения из-за непогоды

Из-за неблагоприятной погоды график движения теплохода «Клавдия Еланская» на ближайшие дни изменился. Фото: Татьяна Евтехова

Из-за неблагоприятной погоды график движения теплохода «Клавдия Еланская» на ближайшие дни изменился. Об этом сообщили в администрации ЗАТО Островной.

Так, из Мурманска выход судна запланирован 10 января в 19.00, приход в Островной - 11 января в 11.00. Выход из Островного - 11 января в 18.00, в Мурманск теплоход прибудет 12 января в 11.00.

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