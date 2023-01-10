В диско-баре Мурманска задержали 33-летнюю дебоширку

В отношении 33-летней мурманчанки проводится проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ранним утром из диско-бара Мурманска, что находится на Кольском проспекте, росгвардейцам поступил тревожный сигнал. На место происшествия выехала ближайшая группа задержания.

- Администратор заведения сообщил, что в баре сидела агрессивная женщина, которая своим поведением всем мешала. Она громко материлась в адрес работников и пыталась устроить конфликт. На замечания северянка не реагировала, отказываясь уйти, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Нарушительницу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении 33-летней мурманчанки проводится проверка.

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