Появились фотографии с места крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе

Ан-2 разбился в 10 километрах от поселка Каратайка. Фото: СК по Ненецкому АО

Днем 9 января в десяти километрах от поселка Каратайка в Ненецком АО совершил жесткую посадку Ан-2 с 12-ю людьми на борту. Погибли один из пилотов и один пассажир, остальные получили травмы разной тяжести.

В силу удаленности поселка (он находится в 370 километрах от Нарьян-Мара) к месту не сразу смогли добраться врачи, пострадавших разместили в местной амбулатории и школе. В правительстве Ненецкого АО сообщили, что один из выживших находится в крайне тяжелом состоянии.

СК региона опубликовал снимки с места происшествия. По факту жесткой посадки и гибели двоих человек возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ.

10 января в Ненецком АО объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

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