Специалисты рекрутинга составили список самых востребованных профессий по округам Мурманска

Специалисты hh.ru изучили вакансии в Мурманске и выяснили, в каких округах проще найти работу и кому. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты hh.ru изучили вакансии в Мурманске и выяснили, в каких округах проще найти работу и кому.

Так, больше всего предложений о работе размещено в Ленинском округе - 38%, следом идет Первомайский округ - 35%.

- В Ленинском округе этой зимой чаще всего новых сотрудников ищут туристическое организации, ЖКХ и организации из сферы маркетинга. В Первомайском округе будет проще всего найти работу (из-за большого числа вакансий) в сфере перевозок, маркетинга и товаров народного потребления. В Октябрьском округе наиболее высок спрос на новых работников у компаний из сферы маркетинга, перевозок, а также ИТ-сферы, - сообщили авторы исследования.

Самую высокую зарплату предлагают маляру-колористу - 180 тысяч рублей, водителю категории «Е» - 150 тысяч рублей, техническому суперинтенданту - 120 тысяч рублей.

Напомним: в Мурманской области наблюдается тенденция к усилению кадрового голода. Так, на одну вакансию приходится в среднем 3,2 активных резюме, хотя это лучше показателей начала год. Так, в январе и феврале 2022 года было 2,6 резюме.

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