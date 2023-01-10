Военнослужащие Северного флота тренировались в вождении в суровых арктических условиях

Бойцы развивают внимание и концентрацию, а также учатся вождению боевых машин в экстремальных условиях Арктики. Фото: пресс-служба СФ

В Мурманской области военнослужащие Северного флота проходят практические занятия по вождению многоцелевых тягачей МТЛБ, двухзвенных вездеходов и автомобилей КАМАЗов в непростых арктических условиях и под покровом ночи.

Тренировки стали первым учебным опытом для молодых водителей и механиков-водителей.

- Занятия проходят на специально оборудованном полигоне с редколесьями, оврагами, скоплениями валунов и прочими естественными преградами. Для усложнения выполнения упражнений учебный маршрут оборудован искусственными препятствиями: колейным мостом, рвом, противотанковыми ежами, имитирующими проезд в ограниченном пространстве, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Таким образом бойцы развивают внимание и концентрацию, а также учатся вождению боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветра.

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