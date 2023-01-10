На проспекте Героев-североморцев в Мурманске произошла авария на глазах у сотрудников ДПС

Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
9 января в Мурманске на проспекте Героев-североморцев прямо на глазах госавтоинспекторов произошло ДТП.
Так, один из водителей поздно заметил припаркованный автомобиль и повернул влево, врезавшись в другую машину. Момент аварии опубликовали в группе «Североморск.life» (18+).
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним: закрытую из-за метели дорогу Заполярный - Сальмиярви открыли.
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