На проспекте Героев-североморцев в Мурманске произошла авария на глазах у сотрудников ДПС

Обстоятельства происшествия уточняются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 января в Мурманске на проспекте Героев-североморцев прямо на глазах госавтоинспекторов произошло ДТП.

Так, один из водителей поздно заметил припаркованный автомобиль и повернул влево, врезавшись в другую машину. Момент аварии опубликовали в группе «Североморск.life» (18+).

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним: закрытую из-за метели дорогу Заполярный - Сальмиярви открыли.

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