Закрытую из-за метели дорогу Заполярный - Сальмиярви открыли

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 23.30 9 января проезд по дороге открыт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С ночи 9 января в Мурманской области закрыли проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви. Причиной стала непогода: из-за сильного ветра и метели видимость была почти нулевая.

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 23.30 9 января проезд по дороге открыт.

Также в понедельник закрыли дорогу на Териберку, проезд все машин все еще запрещен.

Напомним: в начальных классах в Мончегорске из-за непогоды отменили занятия.

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