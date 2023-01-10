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НовостиОбщество10 января 2023 6:56

Закрытую из-за метели дорогу Заполярный - Сальмиярви открыли

Все еще запрещен проезд на Териберку
Ника СВЕТЛОВА
Как сообщает «Мурманскавтодор», с 23.30 9 января проезд по дороге открыт.

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 23.30 9 января проезд по дороге открыт.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С ночи 9 января в Мурманской области закрыли проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви. Причиной стала непогода: из-за сильного ветра и метели видимость была почти нулевая.

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 23.30 9 января проезд по дороге открыт.

Также в понедельник закрыли дорогу на Териберку, проезд все машин все еще запрещен.

Напомним: в начальных классах в Мончегорске из-за непогоды отменили занятия.

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