Закрытую из-за метели дорогу Заполярный - Сальмиярви открыли

Как сообщает «Мурманскавтодор», с 23.30 9 января проезд по дороге открыт.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
С ночи 9 января в Мурманской области закрыли проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви. Причиной стала непогода: из-за сильного ветра и метели видимость была почти нулевая.
Как сообщает «Мурманскавтодор», с 23.30 9 января проезд по дороге открыт.
Также в понедельник закрыли дорогу на Териберку, проезд все машин все еще запрещен.
Напомним: в начальных классах в Мончегорске из-за непогоды отменили занятия.
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