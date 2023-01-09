В 2023 году в бюджете Мурманской области задействуют все предоставленные законодательством механизмы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Замминистра финансов Мурманской области Виктория Швец на оперативном совещании сообщила, что при исполнении регионального бюджета на 2023 год будут задействованы все предоставленные законодательством механизмы
- В нынешней экономической и геополитической ситуации важно использовать предоставленные бюджетным законодательством механизмы для эффективного исполнения бюджета, в том числе для оперативного перераспределения бюджетных средств при исполнении областного бюджета, – отметила замминистра.
На январь перед властями самой важной задачей станет заключение соглашений в рамках субсидий и других межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.
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