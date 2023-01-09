Житель Мурманской области получил условный срок за экстремизм

Суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно и год испытательного срока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летнего жителя Мурманской области осудили за экстремизм. Как сообщили в УФСБ региона, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет».

- Мужчина являлся сторонником религиозно-экстремистских взглядов и убеждений, в основе которых лежат радикальные течения в исламе, допускающие совершение насильственных действий в отношении представителей других религий (конфессий). Во «Вконтакте» северянин разместил видеоматериалы, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно и год испытательного срока.

Напомним: в декабре Ленинский районный суд Мурманска приговорил 44-летнего мужчину к году лишения свободы условно и полутора годам испытательного срока за экстремизм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru