Житель Мурманской области получил условный срок за экстремизм

Суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно и год испытательного срока.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
32-летнего жителя Мурманской области осудили за экстремизм. Как сообщили в УФСБ региона, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет».
- Мужчина являлся сторонником религиозно-экстремистских взглядов и убеждений, в основе которых лежат радикальные течения в исламе, допускающие совершение насильственных действий в отношении представителей других религий (конфессий). Во «Вконтакте» северянин разместил видеоматериалы, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.
Суд приговорил мужчину к шести месяцам лишения свободы условно и год испытательного срока.
Напомним: в декабре Ленинский районный суд Мурманска приговорил 44-летнего мужчину к году лишения свободы условно и полутора годам испытательного срока за экстремизм.
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