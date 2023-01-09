Жителей Мурманской области спросят об их материальном положении

Среди жителей Мурманской области выборочно проведут опрос об их материальном положении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Среди жителей Мурманской области выборочно проведут опрос об их материальном положении. Специалисты будут проводить сбор информации с 16 января по 5 февраля, в нашем регионе в обследовании примут участие 528 домохозяйств.

- Интервьюеры со слов респондентов заполнят вопросник для домохозяйства, а также индивидуальные вопросники для северян, старше 16 лет. Специалисты спросят о семейном и финансовом положении, об уровне образования, участии в трудовой деятельности, о пенсионном обеспечении и социальной поддержке, ведении сельскохозяйственной деятельности, выплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах и условиях проживания, - сообщили в Мурманскстате.

В итоге получится статистическая картина, отражающая реальный уровень жизни российских семей, степень имущественного расслоения и уровень бедности населения страны.

При возникновении сомнений респонденты могут уточнить информацию о статистическом наблюдении по телефонам: +7 (8152) 688-590, 688-609, +7-911-310-46-66.

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