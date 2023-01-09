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НовостиОбщество9 января 2023 13:58

Метель помешала вылету. Из-за задержки рейса Москва-Мурманск пассажирам раздают напитки и еду до вылета

Самолет Москва-Мурманска задерживается с вылетом из-за непогоды
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Самолет направлением Москва-Мурманска задерживается с вылетом из Шереметьево.

Самолет направлением Москва-Мурманска задерживается с вылетом из Шереметьево.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Самолет направлением Москва-Мурманска задерживается с вылетом из Шереметьево. Пассажиры сообщают, что напитки и еду раздают на борту еще до вылета.

- Первый раз такое на моей памяти, - говорит один из пассажиров.

Авиарейс задерживается из-за непогоды. В Мурманской области бушует метель.

Напомним: стало известно, почему был подан сигнал тревоги из самолета Мурманск-Москва.

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