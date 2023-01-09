Метель помешала вылету. Из-за задержки рейса Москва-Мурманск пассажирам раздают напитки и еду до вылета

Самолет направлением Москва-Мурманска задерживается с вылетом из Шереметьево.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Самолет направлением Москва-Мурманска задерживается с вылетом из Шереметьево. Пассажиры сообщают, что напитки и еду раздают на борту еще до вылета.
- Первый раз такое на моей памяти, - говорит один из пассажиров.
Авиарейс задерживается из-за непогоды. В Мурманской области бушует метель.
Напомним: стало известно, почему был подан сигнал тревоги из самолета Мурманск-Москва.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru