Метель помешала вылету. Из-за задержки рейса Москва-Мурманск пассажирам раздают напитки и еду до вылета

Самолет направлением Москва-Мурманска задерживается с вылетом из Шереметьево. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Самолет направлением Москва-Мурманска задерживается с вылетом из Шереметьево. Пассажиры сообщают, что напитки и еду раздают на борту еще до вылета.

- Первый раз такое на моей памяти, - говорит один из пассажиров.

Авиарейс задерживается из-за непогоды. В Мурманской области бушует метель.

Напомним: стало известно, почему был подан сигнал тревоги из самолета Мурманск-Москва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru