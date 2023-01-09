Дорогу на Териберку закрыли из-за сильной метели

В ночь на 9 января в Мурманской области усилился ветер, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Фото: vk.com/my_teriberka

В ночь на 9 января в Мурманской области усилился ветер, в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает «Мурманскавтодор», из-за метели и ухудшения видимости с 17.00 закрыта дорога Кола - Серебрянские ГЭС 32 - 135 километры и автоподъезд к селу Териберка с 0 по 40 километры.

Проезд запрещен для всех машин. Прекращение непогоды прогнозируют только в среду, 11 января.

Напомним: ранее закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви.

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